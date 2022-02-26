40 يومًا لاستئناف ابنة رشوان توفيق على إلزامها برد 893 ألف جنيه

قال المحامي هشام بغدادي ، دفاع الفنان رشوان توفيق، أن قرار دائرة المدني برفض دعوى بطلان التوكيلات ليس حكمًا نهائيًا وبات في القضية.

وأوضح أن من حق الخصم - آية الله- أن تتقدم باستئناف على قرار رفض الدعوى وإلزامها برد مبلغ ٨٩٣ ألف جنيه خلال ٤٠ يومًا من اليوم.

وأشار إلى أن هذا القرار فيه انتصار لسنين عمل الفنان رشوان توفيق، وتعبه مع أولاده ونصفه في حياته عقب أزمته وحزنه مؤخرًا بسبب الدعاوى المقامة من ابنته ضده واتهمته بخيانة الأمانة.

وقضت محكمة جنوب القاهرة، المنعقدة في زينهم، اليوم السبت، برفض دعوى ابنة الفنان رشوان توفيق، وإلزامها بمصاريف المحامية وقبولها شكلًا ورد 893 ألف جنيه للمدعى عليه.

وذلك في الدعوى المقامة من قبل «آية» الابنة الصغرى للفنان رشوان توفيق ضد والدها، للمطالبة بإلغاء توكيلين حررتهما له.

وأقامت آية رشوان توفيق، ابنة الفنان رشوان توفيق، دعوى قضائية ثالثة ضد والدها، تطالب فيها ببطلان عقد بيعه فيلا بأكتوبر، بقيمة 5 ملايين جنيه، لابنته الثانية الإعلامية هبة رشوان توفيق، بدعوى استغلاله التوكيل العام الصادر منها لوالدها دون علمها على حد قولها.

وجاءت هذه الدعوى بخلاف الثانية التي تطالب فيها ببطلان عقد "قسمة" أمام دائرة المدني بمحكمة جنوب القاهرة، لبطلان عقود قسمة شاليهات موروثة عن والدتها في مدينة رأس سدر بجنوب سيناء.