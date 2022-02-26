وزير التعليم يعلن 37 مدرسة بديلة عن الثانوية لخريجي الشهادة الأإعدادية

نشر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر صفحته بالفيسبوك، 37 مدرسة بديلة عن الثانوية العامة، للطلاب الخريجين من المرحلة الإعدادية.

وجاء المدارس كالتالي:

1- مدرسة توشيبا العربي

تتخصص هذه المدرسة في مجالات التركيبات الكهربائية، وتبريد وتكييف الهواء، والتصنيع الميكانيكي، المجموع لا يقل عن 220 درجة، لا يزيد السن على 18 عاما في أول أكتوبر يقبل طلبات الإعدادية الأزهرية، وتشترط اجتياز المتقدم اختبارات في اللغة الإنجليزية واللغة العربية والرياضيات التي تضعها وزارة التربية والتعليم وأن يجتاز المقابلة الشخصية، ويتمتع خريجو المدرسة بالسفر لليابان لاستكمال الدراسة.

2- مدرسة السويدي الثانوي

توفر مدرسة السويدي وظائف بمجموعة السويدي الكتريك، في أقسام (صناعة الحديد والصلب، صناعة البلاستيك ، الخدمات اللوجستية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح، مكونات الطاقة الكابلات والمحولات، الإلكترونيات الصناعية، ميكانيكا وصيانة وإصلاح المعدات الثقيلة) وتشترط أن يكون الطالب حاصل علي الشهادة الإعدادية بحد أدنى 280-220، ألا يزيد سن المتقدم على 18 عاما.

3- مدرسة we للاتصالات

هي أول مدرسة في مصر متخصصة في الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، تشترط حصول الطالب كحد أدنى على 250 درجة، يجب إلا يتجاوز عمر الطالب 18 عاما في أول أكتوبر، يشترط أن يكون الطالب لائقاً طبيا، يجب أن يكون الطالب مصري الجنسية من أبويين مصريين، يشترط القبول بها اجتياز اختبارات القبول والمقابلة الشخصية التي تعقد بالمدرسة، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات.

4- مدرسة الضبعة النووية

مدة الدراسة بها خمس سنوات، تقبل مجموع حد أدنى 265 درجة، لا تقل درجات الطالب في اللغة الإنجليزية والرياضيات عن 90%، خريج هذه المدرسة يحصل علي الدبلوم الفني الصناعي، يوجد بالمدرسة ثلاث أقسام (كهرباء، الكترونيات، ميكانيكا)، مصروفات العام الدراسي بها 3120 جنيها سنويا وقابل للزيادة، معرفة الطالب الجيدة بنظام الكمبيوتر، اجتياز الطالب الاختبارات العلمية والطبية وكشف الهيئة، التعيين المباشر في مفاعل ضبعة النووي السلمي.

5- مدرسة الطاقة الشمسية

أنشئت هذه المدرسة في مدينة أسوان عقب إنشاء أكبر محطة للطاقة الشمسية في أسوان لسد احتياجات المحطة من الفنيين والمهندسين، تقبل مجموع لا يقل عن 260 درجة، تشترط أن يخلو المتقدم من أي موانع صحية، خريجونها سيعملون في محطات الطاقة الشمسية.

6- مدرسة غبور للسيارات

طالب مدرسة غبور يحصل علي ثلاث شهادات وهم؛ (شهادة دبلوم التلمذة الصناعية من مصلحة الكفاءة الإنتاجية، شهادة من الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، شهادة من sis بإتمام الدراسة طبقا للنظام الألماني المزدوج) لا يقل مجموع الطالب في الشهادة الإعدادية العامة عن 180 درجة، وتتم العملية التعليمية تتم طبقا للمناهج الألمانية وعلى يد خبراء خبراء المان ومهندسين مصريين، وتشترط أن تكون اللغة الانجليزية هي اللغة الأجنبية الأولى.

7- مدرسة المجمع التكنولوجي المتكامل الثانوي

فازت المدرسة بأفضل عشرة مراكز للتعليم الفني والتكنولوجي على مستوى أفريقيا، كما حصلت المدرسة على منحة قدرها مليون دولار لإنشاء مركز تدريب مهني، الحد الأدنى للقبول بها 220 درجة، مدة الدراسة بها 7 سنوات، خريج هذه المدرسة يحصل على درجة البكالوريوس، ويشترط في هذه المدرسة اجتياز القدرات التي تشمل اللغة الإنجليزية والرياضيات ومهارات الاتصال والمظهر العام.

8- مدرسة السكك الحديد والطرق

يتم من خلالها التعليم في هيئة السكك الحديدية وهي مدرسة تتبع لوزارة النقل، وتكون مدة الدراسة بها ثلاث سنوات، يشترط أن يكون أن يكون الطالب حاصل على 210 درجات على الأقل والأولوية للمجموع الأعلى، يتم تعيين خريجيها في الهيئة.

9- مدرسة الذهب والمجوهرات

تقع هذه المدرسة في مدينة العبور وهذه المدرسة متاحة للبنين والبنات، متخصصة في مجال تكنولوجيا صناعة الحلي والمجوهرات، حيث تم إنشاء هذه المدرسة بالتعاون مع شركة «إيجيبت جولد» والتي تعمل مجال صناعة الذهب والمجوهرات، يشترط اجتياز اللياقة الصحية والبدنية والمقابلة الشخصية، واجتياز اختبارات اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات.

10- مدرسة مياه الشرب والصرف الصحي

يتم تعيين خريجي هذه المدرسة بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، فور تخرجه من المدرسة، وتوجد هذه المدارس في محافظات «القاهرة، البحيرة، بني سويف، المنوفية، وأسيوط»، وتعمل على تأهيل الطلاب والشباب للنهوض بقطاع المياه والصرف الصحي في مصر، وتتولى الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي تشغيل وتدريب الطلاب الملتحقين بهذه المدارس.

11- مدرسة الهيئة العربية للتصنيع

يشترط أن يكون الطالب من المقيمين في محافظة القاهرة، ويشترط هذه المدرسة أن يكون الطالب حاصل على شهادة الإعدادية بمجموع لا يقل عن 220 درجة، وتكون كثافة الفصول لا تزيد على 24 طالبا في الفصل الدراسي الواحد.

12- مدرسة الميكاترونيات بمدينة بدر:

بدأت الدراسة فيها عام 2018، بالشراكة بين وزارة التعليم ، تقع في مدينة بدر، ويقبل الطلاب من بدر والشروق والعاشر والعبور وبلبيس والسلام وما يجاورهم، ومدة الدراسة ثلاث سنوات.

13- مدرسة مبارك كول

تعتبر من أهم المدارس المتاحة بعد لإعدادية للأقبال الشديد عليها، وتكون مدة الدراسة بها 3 سنوات، وتمنح الطالب دبلوم الثانوي الصناعي، يتقاضى الطالب مكافأة شهرية طول مدة الدراسة، حيث تتميز المدرسة بالاهتمام بالتدريب العملي فينقسم الأسبوع لأربع أيام عملي ويومين نظري، وفي حالة رسب الطالب لا يمكن الإعادة وعلية التحويل لأي مدرسة أخرى، ويحصل الطالب على شهر واحد فقط إجازة خلال السنة الدراسية.

14- مدرسة إلكترومصر

تتخصص هذه المدرسة في مجال الصيانة الكهربائية، بالشركة مع شركة شنايدر والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية والغرفة الفرنسية، وتقبل الطلاب من محافظات القاهرة الكبرى والجيزة والقليوبية.

15- مدرسة الإنتاج الحربي بالسلام

تتخصص هذه المدرسة في مجالات تكنولوجيا الميكانيكا، وتكنولوجيا الكهرباء، والإلكترونيات بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي.

16- مدرسة الإنتاج الحربي بحلوان

تتخصص هذه المدرسة بمجالات تشغيل الماكينات والتركيبات الميكانيكية، والسباكة والمعالجات الحرارية، واللحام وتشكيل المعادن، والبتروكيماويات، والتركيبات الكهربائية ، والمعدات الكهربائية، والحاسبات وتبريد وتكييف الهواء ونجارة الأثاث وميكانيكا السيارات.

17- مدرسة أحمد تعلب الفندقية

تستقبل الطلاب من محافظة القاهرة، بالشراكة مع شركة أمريكانا ومؤسسة مصر الخير، وتتخصص في مجال إدارة وتشغيل المطاعم.

18- مدرسة البترول

يشترط مجموع دخول طلاب الإعدادية 260 درجة، وموجودة بالقاهرة والجيزة والإسكندرية ومرسى مطروح والإسماعيلية.

19-مدرسة التمريض العام

مدارس تتبع بوزارة الصحة وموجودة في كل محافظات الجمهورية وهي قديمة ومعروفة، يعمل خريجوها في مستشفيات وزارة الصحة ممرضين وممرضات عقب تخرجهم.

20- مدرسة العسكرية الرياضية

الدراسة داخل المدارس العسكرية داخلية، ما عدا المرحلة الابتدائية تكون بالمجان، تكون وفق مناهج وزارة التربية والتعليم، وتهتم بالرياضة، ويتم اشتراكهم في البطولات المختلفة محلية ودولية.

21- مدرسة المتفوقين

تشترط أن يكون حاصل على الشهادة الإعدادية، ألا يزيد عمر الطالب المتقجم على 18 عاماً، وأن يجتاز الطالب الكشف الطبي بالتأمين الصحي في الإدارة التابع لها، وأن يكون مجموع درجات الطالب فأكثر بنسبة تعادل 98% من المجموع الكلي ويشترط حصول الطالب في هذه الحالة على الدرجة النهائية في مادة واحدة على الأقل من ثلاث مواد هي (الإنجليزية- الرياضيات- العلوم)، وأن يكون مجموع درجات الطالب 266 درجة فأكثر بنسبة 95% من المجموع الكلي.

22- مدرسة الثانوي الجوي:

يقبل فيها الطلاب على ثلاث مراحل، ويشترط في الطالب المتقدم للالتحاق بالمدرسة ألا يزيد عمره على 17 عاما، وألا يقل عن 14 عاما، أن يتخطى القبول والكشف الطبي والهيئة، وموافقة كتابية من ولي الأمر.

23- مدرسة الثانوي الإيطالي سالزيان

يدرس الطالب فيها باللغات، (الإيطالية، الإنجليزية، والعربية)، مدة التدريس بها 5 سنوات فني أو 3 سنوات صناعي يعادل نفس معايير التدريب والتأهيل لدى المعاهد العليا الإيطالية.

24- مدرسة الثانوي البريطاني:

هي شهادة تعادل الثانوية العامة، ولكنها معتمدة دوليًا، وتعتمد على نظام تعلمي باللغة الإنجليزية، وبعد انتهاء مدة الدراسة يخضع الطلاب لاختبارات تحت إشراف جامعة كامبريدج البريطانية.

25- مدرسة البريد

تشترط ألا يزيد عمر الطالب على 17 سنة ولا يقل عن 14 سنة، من حاملي الجنسية المصرية عن أبويه، حاصل على المجموع الذي تحدده المدرسة، ألا يقل عن 250 درجة الأعوام الماضية.

26- مدرسة الأثاث بدمياط

تشترط أن يكون الطالب حاصل على الشهادة الإعدادية، والحصول على الحد الأدنى للقبول بالمدرسة ولا يعد هذا شرطا لقبوله.

27- مدرسة الثانوي البحري

وهذه المدارس مثل: مدارس الثانوية البحرية، المدارس الفنية في البحيرة ، الثانوية البحرية بالإسكندرية، الثانوية البحرية ببور فؤاد، الثانوية البحرية ببورسعيد، الثانوية البحرية بدمياط، رأس البر الثانوية البحرية، الخدمات اللوجستية.

28 مدرسة الترسانة البحرية بالإسكندرية

تشترط ألا يقل مجموع الطالب عن 210 درجة مرحلة أولي، أن يجتاز الطالب كل الاختبارات الطبية والبدنية، و3500 قيمة مصروفاتها الدراسية المقررة.

29- مدرسة الصالحية للتكنولوجيا التطبيقية

تقبل الطلاب من من محافظة الشرقية، وتقع في مدينة الصالحية الجديدة، وتتخصص في مجال التكنولوجيا الزراعة والري.

30- مدرسة أي تك للتكنولوجيا التطبيقية

تتبع نظام مدارس «TECH P» العلمية، بالشراكة مع شركة «BIM»

31- مدرسة الشعراوي للتكنولوجيا التطبيقية

موجودة في التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة بمحافظ القاهرة، وتقبل الطلاب من محافظ القاهرة فقط وهي مدرسة متخصصة في التشطيبات المعمارية وتبريد وتكييف الهواء والكهرباء، والشبكات الصحية ونجارة العمارة.

32-مدرسة التمريض العسكري القوات المسلحة

تضمن هذه المدارس مستقبل الطلاب بعد التخرج فيصبح المتخرج تابع لأحد مستشفيات القوات المسلحة، ويعمل بالتمريض العسكري برتبة رقيب ويعامل معاملة القوات المسلحة.

33- مدرسة التمريض العسكري الشرطية

تتميز بالتعيين عن القبول في وظيفة جندي أول، والحصول علي مرتب الوزظيفة بجانب البدلات والتدرج في الترقي للدرجات المختلفة.

34- مدرسة البتروكيماويات

حصدت المدرسة المركز الأول في نسبة النجاح بين المدارس التعليم المتقدم بنسبة 100% من بين 49 مدرسة على مستوى الجمهورية ويشترط الحصول على 275 درجة.

35- المدرسة التجارية المتقدمة

مدة الدراسة في هذه المدرسة خمس سنوات، وتوجد في محافظات كثيرة.

36- مدرسة الغزل والنسيج

يحصل الطالب علي حافز شهري وبدل تدريب داخل المصنع قيمته تتراوح ما بين 300 جنية و500 جنية بحسب الصف الدراسي.

37- مدرسة صيد وتربية الأسماك

منتشرة في محافظات الساحل خاصة كفر الشيخ التي يوجد بها أساطيل الصيد.37 مدرسة أفضل من الثانوي العام بعد الشهادة الاعدادية.