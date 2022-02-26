بيت الست وسيلة يحتفي بشعراء غنت لهم أم كلثوم وعبد الوهاب غدًا

يقيم بيت الشعر العربي، بمركز إبداع الست وسيلة " خلف الجامع الأزهر"، التابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية ، في السادسة مساء غدا الأحد 27 فبراير ، أمسية بعنوان "شعراء أم كلثوم وعبد الوهاب" .

تأتي الأمسية بمناسبة ذكرى ميلاد موسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب في 13 مارس 1889، وكذلك ذكري وفاة كوكب الشرق أم كلثوم والتي غادرتنا في الثالث من فبراير 1975.

يتحدث في الأمسية من المبدعين والنقاد: الشاعر والناقد شعبان يوسف ، الشاعر عبد الحكم العلامي ، الشاعر والإذاعي السيد حسن ، والشاعر السيد أبو الليف.

أما عن بيت الست وسيلة فهو يقع هذا المنزل بمنطقة الأزهر ملاصقاً من الناحية الجنوبية الشرقية لمنزل الهراوي، ومطلاً بواجهته الشمالية الشرقية ( الرئيسية) علي حارة الست وسيله .

وبني المنزل عام (1074 هـ 1664م) كما كتب على إزار كتابي بسقف المقعد يشير إلى أن هذا المنزل يمتلكه عبد الحق وشقيقه لطفي أولاد محمد الكناني وهما من شيدا هذا المنزل وأن الست وسيلة هي آخر من امتلكته وهذا المبنى حالياً ملكية المجلس الأعلى للآثار.

ولهذا المنزل واجهة رئيسية هي الشمالية الشرقية وفي أقصى اليسار منها مدخل المنزل حيث يؤدي الي دركاه نصل منها إلى فناء سماوي ، يؤدي الى المقعد والقاعة الرئيسية ومدخل آخر يؤدي الى القاعة الكبرى وقد انتهى ترميم هذا المنزل عام 2005 ، ويمثل نموذجاً فريداً لعمارة المنازل في العصر العثماني .

أما عن صندوق التنمية الثقافية فقد استطاع على مدى خمسة وعشرين عاماً منذ إنشائه عام 1989 أن يقوم بدور فعال ومؤثر فى دعم وتنمية الحياة الثقافية فى مصر، وأن يمد جسور التحاور الخلاق بين المثقفين والفنانين بعضهم البعض وبينهم وبين الجمهور العريض ..كما عمل على الكشف عن المواهب الشابة فى مختلف المحافظات ودعمها ووضعها على طريق التميز والإبداع.