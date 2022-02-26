السبت 26 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

سلطات كييف تحذر مواطنيها من القتال الدائر فى الشوارع

جريدة الدستور

حذرت السلطات الأوكرانية في كييف مواطنيها من القتال الدائر في شوارع العاصمة في ظل الغزو الروسي للبلاد.

وجاء في بيان للسلطات اليوم السبت: "في شوارع مدينتنا تدور عمليات قتالية الآن. نطلب منكم التزام الهدوء والحذر لأقصى درجة".

وأوصى البيان المواطنين الموجودين في المخابئ بعدم مغادرتها، وقالت إنه في حال سماع إنذار بغارات جوية، يجب على أي شخص الإسراع إلى أقرب مخبأ.
ونشرت المدينة خريطة في هذا الصدد.

وجاء في البيان: "عندما تكون في المنزل، لا تذهب إلى النافذة، ولا تذهب إلى الشرفة".
ويسري حظر تجول في كييف من الساعة 22 مساء (21 بتوقيت وسط أوروبا) إلى الساعة السابعة صباحا (6 بتوقيت وسط أوروبا).

وفي وقت سابق قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت "هجومًا" ليليًا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك "الهجوم تم صده"، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.
 وأرفقت القوات الأوكرانية هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجومًا كبيرًا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.

كما سمع صحفيو وكالة فرانس برس من وسط العاصمة دوي انفجارات قوية فجر السبت.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الأوكراني أن هناك "معارك عنيفة" مستمرة في فاسيلكيف، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترًا جنوب غرب كييف حيث يحاول الروس "إنزال مظليين".

كييف الغزو الروسي السلطات الأوكرانية

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه فى البنوك السبت 26-2-2022

سلطات كييف تحذر مواطنيها من القتال الدائر فى الشوارع

إحالة طالب جامعي للجنايات بتهمة قتل طفلة ودفنها في بلاعة صرف بكرداسة

إلزام ابنة الفنان رشوان توفيق برد مبلغ 893 ألف جنيه

الرئيس الأوكرانى: أسلحة ومعدات من شركائنا فى طريقها لـ أوكرانيا

حلقة ذكر صوفية.. «الصديقية الشاذلية» تستعرض نشاط مريديها بأفغانستان (صور)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

بعد إدانة تل أبيب لهجماتها.. «الخارجية» الروسية تستدعى السفير الإسرائيلى

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال