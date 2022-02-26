سلطات كييف تحذر مواطنيها من القتال الدائر فى الشوارع

حذرت السلطات الأوكرانية في كييف مواطنيها من القتال الدائر في شوارع العاصمة في ظل الغزو الروسي للبلاد.

وجاء في بيان للسلطات اليوم السبت: "في شوارع مدينتنا تدور عمليات قتالية الآن. نطلب منكم التزام الهدوء والحذر لأقصى درجة".

وأوصى البيان المواطنين الموجودين في المخابئ بعدم مغادرتها، وقالت إنه في حال سماع إنذار بغارات جوية، يجب على أي شخص الإسراع إلى أقرب مخبأ.

ونشرت المدينة خريطة في هذا الصدد.

وجاء في البيان: "عندما تكون في المنزل، لا تذهب إلى النافذة، ولا تذهب إلى الشرفة".

ويسري حظر تجول في كييف من الساعة 22 مساء (21 بتوقيت وسط أوروبا) إلى الساعة السابعة صباحا (6 بتوقيت وسط أوروبا).

وفي وقت سابق قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت "هجومًا" ليليًا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك "الهجوم تم صده"، من دون أن تعطي مزيدًا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.

وأرفقت القوات الأوكرانية هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجومًا كبيرًا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.

كما سمع صحفيو وكالة فرانس برس من وسط العاصمة دوي انفجارات قوية فجر السبت.

وفي بيان منفصل، أكد الجيش الأوكراني أن هناك "معارك عنيفة" مستمرة في فاسيلكيف، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترًا جنوب غرب كييف حيث يحاول الروس "إنزال مظليين".