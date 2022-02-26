السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تعلن استهدافها البنية التحتية العسكرية بصواريخ كروز أطلقت جوًا وبحرًا

جريدة الدستور

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السبت، عن أن قواتها استهدفت منشآت عسكرية أوكرانية بصواريخ كروز أطلقت جوًا وبحرًا، في اليوم الثالث من الاجتياح الروسي لأوكرانيا.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع إيغور كوناشينكوف في تصريحات نقلها التليفزيون "خلال الليل نفذت القوات المسلحة للاتحاد الروسي ضربة بواسطة أسلحة دقيقة بعيدة المدى أطلقت جوًا وبحرًا ضد بنية تحتية عسكرية في أوكرانيا".

وعلى صعيد آخر، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن روسيا لا تخوض حربًا ضد أوكرانيا، بل تنفذ عملية لحماية سكان منطقة دونباس وتطهير أوكرانيا من النازيين.

وأشار "نيبينزيا"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي،  إلى أن روسيا صوتت ضد مشروع القرار حول عمليتها العسكرية في أوكرانيا نظرًا "لطابعه المعادي لروسيا".

وقال "نيبينزيا"، إن مشروع القرار يتجاهل أحداث استيلاء "القوميين المتطرفين على السلطة في أوكرانيا" عام 2014، والجرائم التي ارتكبوها والدعم الغربي لهم، مضيفًا أن الغرب "جعل من أوكرانيا بيدقًا في لعبته الجيوسياسية"، وأكد أن القوات الروسية ستنجهز مهامها في أوكرانيا قريبًا.

ونفى قصف الجيش الروسي المدن الأوكرانية، مشيرًا إلى عدد كبير من التقارير الإعلامية المضللة، كما نفي في هذا الصدد صحة المعلومات عن قصف روضة للأطفال في أوكرانيا الذي تحدثت عنه وسائل الإعلام.

وأضاف أن "القوميين المتطرفين يستخدمون المدنيين دروعًا بشرية"، مشيرًا إلى أن القوات الأوكرانية تنشر راجمات الصواريخ في المناطق السكنية، مشيرًا إلى مقتل 4 مدنيين نتيجة قصف القوات الأوكرانية على منطقة دونباس.

صواريخ كروز الدفاع الروسية روسيا

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