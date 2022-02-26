السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ارتفاع عدد ضحايا السيول والفيضانات فى كوينزلاند بأستراليا إلى أربعة

الفيضانات
الفيضانات

قال مسؤولون اليوم السبت إن السيول الناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية كوينزلاند بشمال شرق أستراليا تسببت في مقتل شخصين أحدهما متطوع في خدمات الطوارئ، مما زاد عدد الضحايا إلى أربعة قتلى.
 

وحذر مسؤولو الأرصاد الجوية من فيضانات عارمة مع توقع استمرار العواصف الشديدة حتى يوم الأحد مما يهدد بدفع المياه في الشبكة الرئيسية لنهر ماري بالولاية إلى ما فوق مستوى 21.95 مترا وهو ما لم يحدث منذ عام 1999.
 

وقال ديفيد جرانت المسئول في مكتب الأرصاد الجوية في إفادة صحفية "هذا سيتجاوز حدثا لم نشهده منذ 20 إلى 25 عاما على الأقل" وأفادت أنباء بفقدان شخصين في مياه الفيضانات.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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