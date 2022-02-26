الجيش الأوكرانى يعلن صد هجوم روسى فى شارع رئيسى فى كييف

قالت القوات الأوكرانية السبت إنها صدت "هجوما" ليليا شنه جنود روس على موقع لها في شارع النصر، وهو أحد الشرايين الرئيسية في كييف.



وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" الفرنسية، كتبت القوات البرية في الجيش الأوكراني على فيسبوك "الهجوم تم صده"، من دون أن تعطي مزيدا من التفاصيل بشأن مكان هذه المواجهة.



وأرفقت القوات الأوكرانية هذه الرسالة بصورة تظهر تصاعد عمود دخان كبير وسط منطقة حضرية، عند منتصف الليل، في وقت تخشى كييف هجوما كبيرا من جانب الجيش الروسي للاستيلاء على العاصمة.



كما سمع صحافيو وكالة فرانس برس من وسط العاصمة دوي انفجارات قوية فجر السبت.



وفي بيان منفصل، أكد الجيش الأوكراني أن هناك "معارك عنيفة" مستمرة في فاسيلكيف، على بعد حوالى ثلاثين كيلومترا جنوب غرب كييف حيث يحاول الروس "إنزال مظليين".



وحذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ليل الجمعة-السبت من أن القوات الروسية ستحاول هذه الليلة الاستيلاء على كييف حيث تدور معارك ضارية.



وقال في رسالة مصورة نشرها الموقع الإلكتروني للرئاسة "يجب أن أقولها بصراحة تامة: هذه الليلة ستكون أصعب مما كان عليه النهار. الكثير من مدن بلادنا يتعرض للهجوم".



وأضاف: "اهتمام خاص بكييف... لا يمكننا أن نخسر العاصمة".



وتابع: "أتوجه إلى المدافعين عنا، رجالا ونساء في جميع الجبهات: الليلة، سيستخدم العدو كل قواته لسحق دفاعاتنا بأكثر الطرق خسّة وقسوة ولا إنسانية. هذه الليلة سيحاولون الاستيلاء" على كييف.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".

وأضاف في كلمة إلى الأوكرانيين عبر Telegram أنه "لم يغادر كييف وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف".

وقال: "أنا في العاصمة ومع شعبي.. أنا في الحي الحكومي مع كل من هو ضروري لعمل الحكومة المركزية".

وتابع: "اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا.. لسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا، ولسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد".

وأضاف: "نحن لسنا في الناتو الآن، ولكن ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟".

وأعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس في اليوم الأول من العملية الروسية، وأن و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.