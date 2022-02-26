الولايات المتحدة: مستعدون لمساعدة رئيس أوكرانيا على مغادرة كييف

قالت صحيفة "واشنطن بوست"، نقلًا عن مسؤولين أمريكيين وأوكرانيين، إن سلطات الولايات المتحدة مستعدة لمساعدة رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على مغادرة كييف.

وذكرت الصحيفة، أن الأمريكيين على استعداد للقيام بهذه الخطوة حتى لا يقع زيلينسكي في أيدي القوات الروسية المتقدمة.

ونقلت "واشنطن بوست"، عن مصدر رفيع المستوى أن المسؤولين الأمريكيين تحدثوا إلى زيلينسكي في الأيام الأخيرة حول "قضايا أمنية مختلفة، بما في ذلك حول أكثر الأماكن أمانا بالنسبة له لضمان استمرارية عمل حكومته".

من جانبه قال مسؤول أوكراني، للصحيفة إن زيلينسكي لم يصدر أوامر بنقله إلى مدينة أخرى، على سبيل المثال إلى مدينة لفوف في غرب البلاد.

في ساعة مبكرة من صباح يوم الخميس 24 فبراير، أطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة لنزع السلاح من أوكرانيا.

وقال الرئيس فلاديمير بوتين، في كلمة متلفزة للمواطنين الروس، إن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية"، لمساعدة سكان دونباس.

وعلى صعيد آخر ، قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن "أوكرانيا تركت وحدها في حماية دولتها، والغرب يتحدث فقط عن دعمها".

وأضاف في كلمة إلى الأوكرانيين عبر Telegram أنه "لم يغادر كييف وأنه مع ممثلين آخرين للسلطة في الحي الحكومي في كييف".

وقال: "أنا في العاصمة ومع شعبي.. أنا في الحي الحكومي مع كل من هو ضروري لعمل الحكومة المركزية".

وتابع: "اليوم سمعنا من موسكو أنهم يريدون التحدث عن الوضع المحايد لأوكرانيا.. لسنا خائفين من روسيا، ولسنا خائفين من التحدث مع روسيا، ولسنا خائفين من الحديث عن كل شيء، عن الضمانات الأمنية لدولتنا، ولا نخشى الحديث عن وضع محايد".

وأضاف: "نحن لسنا في الناتو الآن، ولكن ما هي الضمانات التي سنحصل عليها؟".

وأعلن زيلينسكي أن 137 أوكرانيا على الأقل قتلوا الخميس في اليوم الأول من العملية الروسية، وأن و316 آخرين أصيبوا بجروح في المعارك.