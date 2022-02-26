السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

فنزويلا: الناتو كتلة عسكرية عفا عليها الزمن ولا يمكن السماح لها بتهديد روسيا

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قال وزير الخارجية الفنزويلي، فيليكس بلاسينسيا، إن حلف الناتو كتلة عسكرية عفا عليها الزمن، ولم تحقق مهمة ضمان السلم في العالم، ولا يمكن السماح لها بتهديد روسيا.

 

وأضاف: "ما لا يمكن السماح به هو محاولات الناتو المستمرة لتهديد روسيا. أنشطة حلف شمال الأطلسي التي عفا عليها الزمن، لم تقم بأي من أدورها الأساسية، ولا تخدم سلام المجتمع الدولي، بل يبدو أن الناتو منظمة تهدد الآخرين، تهدف إلى تقييد الحقوق وفي هذه الحالة للشعب الروسي وروسيا، ومحاولة التحرك شرقا إلى حدود روسيا، تشكل بلا شك تهديدا".

 

وتابع: "نحن ندعم روسيا حكومة وشعبا في حقها في الدفاع عن سلامها وطمأنينتها، وحق الشعب الروسي والحكومة الروسية في ضمان أمن السكان والمنطقة".

 

وحول الوضع في أوكرانيا، قال الوزير الفنزويلي إن "حكومة أوكرانيا أهملت ولم تطبق اتفاقيات مينسك التي ضمنت السلام والاستقرار والتفاهم المتبادل بين الجارتين روسيا وأوكرانيا".

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