السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات على بوتين ووزيرى الخارجية والدفاع ومسؤولين آخرين

بوتين
بوتين

فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ووزير الدفاع سيرجي شويجو وأعضاء مجلس الأمن القومي الروسي.

 

والشخصيات الروسية المشمولة بالعقوبات هي رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو ورئيس جهاز الاستخبارات الخارجية سيرغي ناريشكين ورئيس مجلس الدوما فياتشيسلاف فولودين والممثل الرئاسي الخاص لحماية البيئة والنقل سيرغي إيفانوف وسكرتير مجلس الأمن الروسي نيقولاي باتروشيف ووزير الداخلية فلاديمير كولوكولتسيف ورئيس جهاز الأمن الفيدرالي ألكسندر بورتنيكوف والمدعي العام إيغور كراسنوف والمبعوث الرئاسي المفوض إلى الدائرة الفيدرالية الوسطى إيغور شيغوليف والمبعوث الرئاسي المفوض إلى المنطقة الفيدرالية الجنوبية فلاديمير أوستينوف ومدير الخدمة الفيدرالية لقوات الحرس الوطني قائد قوات الحرس الوطني فيكتور زولوتوف.

 

وتأتي هذه العقوبات بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر الخميس عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا.

 

وأكدت روسيا أن هذه العقوبات لن تغير من السياسة الخارجية الروسية واعتبرت الخارجية الروسية أن هذه العقوبات غير شرعية، وهي منذ أمد باتت أداة بيد الغرب ضد روسيا لإعاقة تطورها.

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وائل لطفي

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