السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

السفير الروسى لدى كندا: العقوبات ضد الرئيس بوتين غير مقبولة

بوتين
بوتين

اعتبر السفير الروسي لدى أوتاوا أوليج ستيبانوف، قرار السلطات الكندية فرض عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه "غير مقبول"، وأكد أن "موسكو سترد على هذه الإجراءات".

وأشار إلى أن "الحكومة الكندية بهذه الطريقة تتبع الدول الأخرى التي لم تلحظ الإبادة الجماعية التي ارتكبها النظام الأوكراني ضد شعبه على مدار 8 سنوات فحسب، بل دعمته أيضا".

وأضاف: "قرار مجلس وزراء حكومة جاستين ترودو غير مقبول على الإطلاق، فهو يتعارض مع جميع مبادئ العلاقات بين الدول والأخلاق الدبلوماسية.. سيتم إدراج الفترة الحالية لاحقا في الكتاب الأسود للتاريخ الكندي".

وشدد على أن "هذا ازدراء كامل لتاريخ بلادهم وجيل الكنديين الذين ساهموا في الانتصار على النازية".

وأكد ستيبانوف أن "موسكو سترد على هذه الإجراءات في إطار كل العلاقات".

وفرضت كندا، في وقت سابق، عقوبات على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، ورئيس الأركان العامة فاليري جيراسيموف على خلفية الوضع في أوكرانيا.

من جهته، أقر رئيس الوزراء الكندي جاستين ترودو بأن "العقوبات المفروضة على بوتين رمزية".

وعلي صعيد آخر ، أكد مندوب روسيا الدائم لدى الاتحاد الأوروبي فلاديمير تشيجوف، أن الجيش الروسي لن يبقى في أوكرانيا "للأبد"، وسينسحب بعد إتمام العملية العسكرية التي ينفذها الآن هناك.

وقال تشيجوف- في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، "لا نعتزم البقاء للأبد هناك.. الجيش الروسي سينجز العملية، ونآمل بأن يكون ذلك قريبًا وليس بعيدًا، وينسحب".

ونفى المندوب الروسي وجود أي خطط لدى موسكو لضم أراض أوكرانية لروسيا.

في السياق، أصدرت السفارة الروسية في لبنان بيانًا عبرت فيه عن دهشتها من الموقف اللبناني الذي أعلنته في بيانها الصادر، أمس، حول الأزمة الأوكرانية.

وأكدت السفارة الروسية أن بيان وزارة الخارجية والمغتربين للجمهورية اللبنانية أثار الدهشة بمخالفتها سياسة النأي بالنفس واتخاذها طرفًا ضد طرف آخر في هذه الأحداث، مشددة على أن روسيا لم توفر جهدًا في المساهمة بنهوض واستقرار الجمهورية اللبنانية.

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وائل لطفي

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