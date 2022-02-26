المغرب تستضيف النسخة الـ19 من المعرض الدولى للنقل الجوى بمدينة طنجة

أعلنت سلطتا المغرب للسياحة و المطارات- فى بيان مشترك- أن مدينة طنجة ستستضيف النسخة الـ 19 من المعرض الدولي للنقل الجوي (Connect Aviation) خلال فبراير 2023.

وأوضح البيان، أن وفدًا من سلطتا السياحة و المطارات قام، هذا الأسبوع، بزيارة إلى مدينة تامبيري بفنلندا، للقاء كبريات شركات الطيران المشاركة في معرض الطيران الدولي (Connect Aviation)، وللإعلان عن تنظيم النسخة القادمة من هذا المعرض بمدينة طنجة في فبراير من سنة 2023.

وأضاف البيان بأن المشاركة في هذا المعرض الدولي بفنلندا كانت فرصة لسلطىتى المطارات والسياحة لوضع المغرب، وخاصة مدينة طنجة، في قلب صناعة الطيران والسفر، من خلال الإعلان الرسمي عن استضافة النسخة التاسعة عشرة من المعرض الدولي للنقل الجوي (Connect Aviation).

ويعد هذا المعرض تكريسًا لمكانة المغرب في هذا المجال، حيث سيمكنه من استقبال حوالي 650 شركة في صناعة الطيران، منها أكثر من 75 شركة طيران ومايقرب من 280 مطارًا.

ويعد المعرض الدولي للنقل الجوي فرصة كبيرة لعرض المؤهلات التي لدى المغرب، ولتسليط الضوء على مدينة طنجة والمنطقة الشمالية.

وعلى صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة المغربية عن أن 34 ألفًا و783 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي المتلقين للجرعة الثالثة 5 ملايين و689 ألفًا و281 شخصًا.

وأوضحت الوزارة - في بيان أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونًا و744 ألفًا و247 شخصًا حتى اليوم، فيما تلقى 23 مليونًا و193 ألفًا و647 شخصًا الجرعة الثانية.

يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس "كورونا".

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين.