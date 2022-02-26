فوز الدكتور أحمد داوود بمنصب نقيب المهندسين ببورسعيد

انتهت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد، من فرز كافة الأصوات المشاركة في الانتخابات، وذلك عقب إغلاق أبواب اللجان في السابعة مساءً، وهو الموعد الذي حددته اللجنة العليا.

وأعلن رئيس اللجنة، فوز المهندس الدكتور أحمد داوود بمنصب النقيب، وذلك بعد حصوله على 798 صوتًا من إجمالي عدد الأصوات الصحيحة، بينما حصل منافسه الدكتور محمد الجوهري على 357 صوتًا، وحصل جابر رحيمة على 122 صوتًا.

وأعلن وائل حرز، رئيس للجنة، أن أعداد المشاركين ممن لهم حق التصويت تجاوز الـ 1300 صوتًا من أصل 11400 مهندس لهم حق التصويت من مهندسين بورسعيد

يذكر أن النقابة الفرعية للمهندسين ببورسعيد، قد فتحت أبواب اللجان في العاشرة من صباح اليوم حسب الموعد المحدد من اللجنة العامة، وعملت على تسهيل التصويت للمهندسين، وذلك حتى السابعة مساء، وسط إشراف قضائي كامل وإجراءات إحترازية مشددة لحماية الناخبين والمرشحين من مخاطر الإصابة بكورونا.

وتنافس على مقعد النقيب خلال العملية الانتخابية 3 مرشحين، وفاز من بينهم الدكتور المهندس أحمد داوود النقيب الحالي للمهندسين ببورسعيد، وتنافس على مقاعد الشعب 23 مهندسًا، ويجرى فرز الأصوات للإعلان عن الفائزين.

وكان أدلى اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الجمعة، بصوته في انتخابات نقابة المهندسين الفرعية، وسط إجراءات مشددة.