موريتانيا تشكل خلية أزمة لمتابعة رعاياها العالقين فى أوكرانيا

أعلنت الخارجية الموريتانية، إنشاء خلية أزمة خاصة بالجالية العالقة في أوكرانيا وبدء الاتصال بهم؛ للاطمئنان على سلامتهم.



وقال وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد- في تصريح، إن المعلومات المتوفرة تؤكد سلامة أفراد الجالية في أوكرانيا وتتم متابعة أوضاع أفرادها على أعلى مستوى وعلى مدار الساعة.



وأضاف أن الوزارة بدأت اتصالات ببعثاتها الدبلوماسية في موسكو وبرلين، قبل تأزم الوضع، وأن السفارة الموريتانية في برلين نصحت الجالية في أوكرانيا قبل 15 يوما بالمغادرة؛ لاحتمال تفاقم الوضع وأن بعضهم غادر بالفعل في حين أصرت البقية البقاء.



ودعا الوزير الجميع إلى اتباع أقصى درجات الحيطة والحذر والابتعاد عن الأماكن غير الآمنة وتلك التي قد تتعرض لأي خطر مهما كان.