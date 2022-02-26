روسيا: أوكرانيا رفضت عقد محادثات للتفاوض واقترحت التأجيل للغد

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، أن الجانب الأوكراني رفض عقد محادثات للتفاوض.. واقترح ممثلو نظام كييف تأجيل هذا الموضوع حتى يوم غد".



وقالت زاخاروفا- على قناتها على تطبيق (تليجرام): إن الرئيس فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف اللذين تم إدراجهما على قوائم العقوبات البريطانية، ليس لديهما أي حسابات بنكية في الخارج.



وأدرجت بريطانيا الرئيس الروسي ووزير الخارجية سيرجي لافروف على قائمة العقوبات التي تشمل تجميد الأصول الخاصة بهم في بريطانيا.



في السياق، أكدت زاخاروفا، في مؤتمر صحفي، اليوم، أن روسيا تلقّت من أوكرانيا، أمس، مذكرة رسمية بقطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.



وأضافت زاخاروفا: "أمس، تلقينا مذكرة من وزارة الخارجية الأوكرانية بإشعار بقطع العلاقات الدبلوماسية مع بلدنا. ذلك ليس اختيارنا كما تفهمون. قطع العلاقات الدبلوماسية نتيجة لسياسات سلطات كييف الموجهة المناهضة لروسيا التي بدأت في 2014".



وأشارت إلى أن موسكو سترد على العقوبات كما ترد دائمًا وبالشكل المناسب لها.. مُضيفة أن العقوبات دليل على الضعف وعدم القدرة على استخدام الدبلوماسية والسياسة والمفاوضات.



وأوضحت أن وزير الخارجية سيرجي لافروف سيزور جنيف في الفترة من 28 فبراير إلى الأول من مارس؛ لحضور جلسة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح، كما سيعقد محادثات مع المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت، بالإضافة إلى عقد عدة اجتماعات ثنائية في جنيف.

وعلى صعيد آخر، قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ووزير الخارجية سيرجي لافروف ليس لديهما حسابات في بريطانيا أو أي دولة أجنبية، وذلك ردا على العقوبات البريطانية التي أعلن عنها بحقهما اليوم.

وأثار قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بالتدخل في أوكرانيا والذي جاء بعد أشهر من التوتر والجهود الدبلوماسية الهادفة إلى تجنب حرب، موجة من الإدانات الدولية.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بعد اجتماع طارئ لمجلس الأمن الدولي، إلى وقف النزاع الذي بدأته روسيا في أوكرانيا الآن.

وقال جوتيريس: «الرئيس بوتين باسم الإنسانية أعيدوا قواتكم إلى روسيا. هذه أتعس لحظة في ولايتي كأمين عام للأمم المتحدة».

تثير الأزمة في أوكرانيا مخاوف من نزاع سيكون الأخطر في أوروبا منذ 1945. وحذرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد من أن التدخل الروسي قد يؤدي إلى نزوح ما يصل إلى خمسة ملايين شخص إضافي.

وأعلنت الولايات المتحدة، أنها ستقدم مشروع قرار في مجلس الأمن الدولي يدين روسيا بسبب حربها في أوكرانيا.

ودان الرئيس الأمريكي جو بايدن الهجوم غير المبرر، الذي سيسبب معاناة وخسائر في الأرواح. ووعد بأن يحاسب العالم روسيا.