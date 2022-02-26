تونس تبحث مع روسيا طرق إجلاء جاليتها عبر موسكو والدول المجاورة

بحث وزير الخارجية التونسي عثمان الجرندي، مع القائم بأعمال سفارة روسيا بتونس فاديم بارابانوف، إمكانية إجلاء أفراد الجالية التونسية عبر الدول المجاورة، بما في ذلك روسيا.



وذكرت وزارة الخارجية التونسية- في بيان، أن اللقاء تناول الأوضاع في المنطقة، حيث دعا الجرندي جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة تغليب الحوار والعمل على تسوية الخلافات بالطرق السلمية حفاظا على الأمن والسلم الدوليين، مؤكدا أهمية دور المجموعة الدولية في تهيئة الظروف الملائمة لحث جميع الأطراف على إيجاد تسوية سلمية للأزمة وفقا للقانون الدولي والمواثيق الدولية.



وتتابع تونس التطور السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر في المنطقة، داعية إلى تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفض النزاعات بين الدول.