السبت 26 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

أوكرانيا تعلن موافقتها على اقتراح روسيا بإطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار

الرئيس الأوكراني
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي

 وافق الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي على اقتراح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إطلاق مفاوضات حول وقف إطلاق النار، وإحلال السلام.


وكتب المتحدث باسم الرئاسة الأوكرانية سيرغي نيكيفوروف بحسب قناة روسيا اليوم : "لقد وافقنا على اقتراح رئيس روسيا. وخلال الساعات القادمة سوف يناقش الطرفان مكان وزمان المفوضات".
 

ووفقا له، فإنه كلما بدأت عملية التفاوض مبكرا، ازادت فرص استعادة "الحياة الطبيعية".

 

وفي وقت سابق، أصدر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.

 

ونشر الموقع الإلكتروني للرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي المرسوم الذي جاء فيه "إعلان التعبئة العامة".

 

وبحسب المرسوم، فقد تم اتخاذ هذا القرار بسبب "العدوان العسكري الروسي ضد أوكرانيا وضمان الدفاع عن الدولة، والحفاظ على الاستعداد القتالي والتعبئة للقوات المسلحة الأوكرانية والتشكيلات العسكرية الرديفة".

 

وأعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.

 

 وفي سياق متصل، أفادت منظمة الأمم المتحدة، بأن نحو مئة ألف شخص نزحوا من منازلهم داخل أوكرانيا فيما غادرها آلاف آخرون إلى الخارج، بسبب الهجوم العسكري الروسي.

 

وقالت شابيا مانتو متحدثة باسم المفوضية العليا للاجئين في المنظمة الدولية لوكالة "فرانس برس": "نعتقد أن نحو مئة ألف شخص اضطروا إلى مغادرة منازلهم والنزوح داخل البلاد، وأن آلافاً عدة عبروا الحدود الدولية".

 

ودعت كييف، الخميس، مجلس حقوق الإنسان لعقد جلسة مناقشة عاجلة لبحث وضع حقوق الإنسان في أوكرانيا "بعد العدوان الروسي" فجر الخميس.

 

جاء ذلك في رسالة بعثتها السفيرة الأوكرانية يفغينيا فيليبينكو، عبر البريد الإلكتروني إلى رئيس المجلس، الأرجنتيني فيديريكو فيليغاس، تطلب منه فيها أن يعقد المجلس "مناقشة عاجلة في أسرع وقت ممكن" خلال دورته المقبلة التي تنطلق الأسبوع المقبل في جنيف.

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