منظمة الأمن والتعاون الأوروبى تؤكد وقوع إصابات بين المدنيين فى الغزو الروسى لأوكرانيا

أكد ماتيو ميكاتشي مدير مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن الهجوم على أوكرانيا ألحق بالفعل أضرارًا بالمدنيين بعد يوم واحد على اندلاعه.



وقال ميكاتشي، في تصريحات له، إن منظمة الأمن والتعاون في أوروبا تواجه واحدة من أكثر الأزمات الأمنية حدة منذ الحرب العالمية الثانية في ظل اتخاذ قرار خطير باللجوء إلى الصراع المسلح بدلاً من الحوار.



ولفت إلى أن مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان يعرب عن قلقه العميق بشأن التأثير الخطير للعمل العسكري الذي بدأه الاتحاد الروسي في أوكرانيا على الجميع في البلاد ولا سيما المدنيين.



واشار إلى أن هناك بالفعل أدلة على مقتل مدنيين ومعاناة كبيرة مع نزوح آلاف الأشخاص أثناء مغادرتهم منازلهم بحثًا عن الأمان، موضحا أن الهجمات الموثقة تشير إلى ضربة صاروخية باليستية وقنبلة أصابت مجمعا سكنيا.



ونوه إلى مراقبة مكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان الوضع عن كثب حيث سيواصل تقييم التطورات فور وقوعها.

وعلى صعيد آخر، تولت بولندا، الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، التي تتخذ من فيينا مقرا لها، وتضم 57 دولة عضوًا و11 دولة من شركاء آسيا والبحر المتوسط.

وقال وزير خارجية بولندا زبيجنيو راو - في تصريح - إن بلاده ستركز، خلال فترة رئاستها المنظمة الأوروبية على مدار العام الجديد، على إحراز تقدم نحو حل سلمي للنزاعات في منطقة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي بما يتماشى مع مبادئ والتزامات المنظمة.

وأوضح راو أن بولندا ستسعى خلال رئاسة منظمة الأمن والتعاون الأوروبي لعام 2022، إلى مواصلة الجهود لإعادة بناء الثقة، وكذلك العمل كوسيط نزيه بين الدول الأعضاء.

وأضاف أن بولندا ستركز - كذلك - على دعم صيغ وعمليات حل النزاعات في منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، وسيتم منح اهتمام خاص لتعزيز المساعدة الشاملة للسكان المتضررين من النزاعات".

وشدد على حماية المبادئ والالتزامات الأساسية للمنظمة المنصوص عليها في وثيقة هلسنكي النهائية والوثائق اللاحقة، مشيرا إلى أن الحوار الحقيقي بين الدول الأعضاء يجب أن يقوم على مبادئ القانون الدولي والالتزام القوي بآليات المنظمة.