كورونا بالدول العربية.. الأردن أكثر الإصابات خلال الـ24 ساعة الماضية

تصدر الأردن، أكثر الدول العربية تسجيلًا للإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأعلنت وزارة الصحة الأردنية تسجيل 7 آلاف و861 إصابة جديدة و18 وفاة، وتماثل 17 ألفًا و322 شخصا للشفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى مليون و614 ألفًا و698 حالة، والوفيات إلى 13 ألفًا و785 حالة، والشفاء إلى مليون و484 ألفًا و549 حالة.

وأشارت إلى أن عدد متلقي الجرعة الأولى من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وصل إلى 4 ملايين و676 ألفًا و633 شخصًا، فيما وصل عدد متلقي الجرعتين إلى 4 ملايين و359 ألفًا و345 شخصًا.

وفي فلسطين، سجلت وزارة الصحة 17 وفاة، و1594 إصابة جديدة بـ "كورونا"، و5268 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، مشيرة إلى أن نسبة التعافي من الفيروس بلغت 95.4%، أما الإصابات النشطة فقد بلغت نسبتها 3.7%، أما نسبة الوفيات فقد بلغت 0.9% من مجمل الإصابات.

وفي المغرب، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 259 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى مليون و160 ألفًا و562 حالة، و8 وفيات جديدة بإجمالي 15 ألفًا و960 حالة بنسبة 1.4%، وتماثل 625 حالة للشفاء ليصل الإجمالي إلى مليون و139 ألفًا و318 حالة بنسبة 98.2%.

وفي الجزائر، سجلت وزارة الصحة 103 إصابات جديدة، و3 وفيات، وتعافي 96 حالة، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 264 ألفًا و706 حالات، والوفيات إلى 6 آلاف و823 حالة، والشفاء إلى 177 ألفًا و277 حالة.

وفي الكويت، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 846 إصابة جديدة، وحالة وفاة واحدة، و1854 حالة شفاء، ليصل إجمالي الإصابات إلى 618 ألفًا و121 حالة، والوفيات إلى 2535 حالة، والشفاء إلى 603 آلاف و240 حالة بنسبة 97.6%.

وفي لبنان، سجلت وزارة الصحة 2727 إصابة جديدة ليصل الإجمالي إلى مليون و62 ألفًا و879 حالة، كما تم تسجيل 14 وفاة جديدة بإجمالي 10 آلاف و58 حالة، فيما بلغ إجمالي حالات الشفاء 872 ألفًا و725 حالة.

وفي تونس، أعلنت وزارة الصحة تسجيل 1969 إصابة جديدة، و8 وفيات، و3 آلاف و300 حالة شفاء خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصل إجمالي الإصابات إلى 994 ألفًا و543 حالة، والوفيات إلى 27 ألفًا و668 حالة، والشفاء إلى 941 ألفًا و406 حالات.

فيما أعلنت وزارة الصحة الموريتانية - في بيان لها مساء الجمعة- أنها سجلت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية خمس إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد وخمس حالات تعافي ووفاة مصاب واحد وذلك بعد إجراء 1764 فحصًا.