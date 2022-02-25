تصريح صادم لرئيس أوكرانيا.. ألغى متابعة قادة أوروبا على تويتر قبل «رسالة وداع»

ألغى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي متابعة حسابات زعماء العالم عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر"، وفقا لقناة العربية.

وكان زيلينسكي أعرب، أمس، عن أسفه لأن كييف "تُركت وحدها" في مواجهة الجيش الروسي.

وقال زيلينسكي في خطاب عبر الفيديو نشر على حساب الرئاسة الأوكرانية "لقد تركنا وحدنا للدفاع عن بلدنا، مضيفا "مَن هو مستعدّ للقتال معنا؟ لا أرى أحدا".

وكشف موقع "أكسيوس" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أبلغ زعماء الاتحاد الأوروبي في مؤتمر عبر الفيديو مساء الخميس بأن "هذه قد تكون آخر مرة يرونه فيها على قيد الحياة".

ونقل "أكسيوس" عن مصادر أوروبية أنه قال: "قوات التخريب الروسية تتواجد في كييف وتطارده وعائلته".