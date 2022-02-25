يمنى تبهر لجنة تحكيم «الدوم».. وتامر محسن: «صوتك فيه لمعة وفرح»

أشعلت المتسابقة يمني حسن، من محافظة الإسكندرية، مسرح برنامج "الدوم" بوابة النجوم، بأغنية "أكتر" للفنانة أصالة.

وتفاعلت معها لجنة تحكيم البرنامج، إذ قالت الفنانة ليلي علوي: “مكنتيش ظابطة نفسك في الأول وبعدين اتظبط”، لترد عليها المتسابقة: «الوقفة مش سهلة خالص»، لترد «علوي»: «ولا القاعدة قدامكم كمان سهلة».

ومن جانبه، قال المخرج والمؤلف تامر محسن: «صوتك فيه لمعة وبهجة وفرح»، وقال المايسترو العالمي نادر عباسي: «اختارتي أغنية صعبة وصوتك جميل وكنت أحب أسمعك في أغنية تبين إمكانية صوتك، ولكن صوتك ناعم ودافي جدًا».

برنامج الدوم بوابة النجوم

تجدر الإشارة إلى أن اليوم، بدأ أولى حلقات الأداء الكامل، من برنامج "الدوم" بوابة النجوم، والتي ستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

وتصدر برنامج "الدوم" مواقع التواصل الاجتماعي بعد اشتعال المنافسة التي شهدت مرحلة اختبار الـ60 ثانية في فئات التمثيل والغناء وتقديم البرامج.

وتشهد المرحلة الثانية من برنامج الدوم تحديًا جديدًا للمتسابقين وهي مرحلة المفتاح الذهبي والتي سيمنح لهم مساحة أكبر من أجل إبراز موهبتهم أمام الجمهور ولجنة التحكيم الجديدة والتي ستستمر على مدار 5 حلقات لاختيار أفضل 6 مواهب فقط في التمثيل والغناء وتقديم البرامج للوصول للمرحلة النهائية.

برنامج الدوم تطلقه الشركة "المتحدة" للخدمات الإعلامية، ومن تنفيذ شركة "ميديا هب سعدي - جوهر"، وشارك في عضوية لجنة تحكيم فئة التمثيل الفنانة يسرا، المخرج مروان حامد، الفنان عمرو يوسف، وفي فئة الغناء يشارك كل من: «الفنان حميد الشاعري، الشاعر أمير طعيمة، والملحن عمرو مصطفى، أما في فئة البرامج تضم لجنة التحكيم مكونة من الإعلامية القديرة نجوى إبراهيم، والإعلامية لميس الحديدي، والإعلامية چاسمين طه».