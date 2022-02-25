السبت 26 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

«لسه بخاف لحد دلوقتي».. ليلى علوي توجه نصائح لمتسابقي «الدوم»

ليلي علوي
ليلي علوي

وجهت الفنانة ليلى علوي إحدى أعضاء لجنة تحكيم برنامج «الدوم» بوابة النجوم، نصائح للمتسابقين قبل دخولهم لعرض الجزء الخاص بهم على المسرح.

وقالت الفنانة ليلى علوي خلال الحلقة الخامسة من برنامج «الدوم» المعروض حاليا على «أون»: «لسه بخاف لحد دلوقتي، الخوف معناه احترام ورعب من المسرح والجمهور، لحد وأنا جاية للبرنامج دلوقتي كنت خايفة جدًا، وقلقوقة جدًا، وفكرة إنك تكون قلوق معناه إنك عايز توصل ومركز ودا مهم قوي».

برنامج «الدوم» بوابة النجوم

وبدأت اليوم أولى حلقات الأداء الكامل من برنامج «الدوم» بوابة النجوم، وستنتهي بتواجد 5 متسابقين فقط، اثنين من فئة التمثيل، و2 من فئة الغناء، وواحد فقط من فئة التقديم الإذاعي.

الفنانة ليلى علوي أعضاء لجنة تحكيم لجنة تحكيم برنامج الدوم النصائح

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وائل لطفي

النخبة والناس

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