السبت 26 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

مواعيد التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة دفعة 2021

هيئة قضايا الدولة
هيئة قضايا الدولة

تبدأ هيئة قضايا الدولة غدا السبت، تسليم ملفات المتقدمين لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، من خريجي كليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 ويتم تسليم الملفات بنادى مستشارى قضايا الدولة بشارع أبو الفدا بالزمالك.

ووضعت هيئة قضايا الدولة، شروط التقديم على وظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة، مشيرة إلى أنَّه يشترط في المتقدم للحصول على الوظيفة، أن يكون التقدير التراكمي له جيد بحد أدنى، ولا يزيد سنه في تاريخ نشر الإعلان على 30 عامًا، مؤكدة على ضرورة اجتياز كل الاختبارات التي تجرى في هذا الشأن من قبل المتقدم، إضافة إلى توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بهيئة قضايا الدولة، مع ثبوت لياقته الطبية وفقًا للتحاليل والفحوص الطبية من الجهات الطبية المختصة التي تحددها الهيئة.

مواعيد تلقي ملفات المتقدمين لشغل وظيفة مندوب مساعد بقضايا الدولة لدفعة 2021:

- جامعة القاهرة يومى السبت والأحد الموافق 26 و 27 فبراير.

- جامعة عين شمس يومى الاثنين والثلاثاء الموافق 28 فبراير و 1 مارس.

- الأربعاء 2 مارس جامعة الإسكندرية.

- الخميس 3 مارس جامعة الزقازيق وبنها.

- السبت 5 مارس جامعة طنطا.

- الأحد 6 مارس جامعة المنصورة.

- الإثنين 7 مارس جامعة المنصورة.

- الثلاثاء 8 مارس جامعة بني سويف.

- الأربعاء 9 مارس جامعة بني سويف.

- الخميس 10 مارس جامعة أسيوط.

- السبت 12 مارس جامعات " المنوفية- السادات- أزهر القاهرة بنين وبنات.

- الأحد 13 مارس جامعة حلوان وأكاديمية الشرطة.

- الإثنين 14 مارس جامعة جنوب الوادي.

- الثلاثاء 15 مارس جامعة المنيا وجامعة أسوان.

- الأربعاء 16 مارس جامعة سوهاج.

- الخميس 17 مارس جامعة سوهاج.

- السبت 19 مارس جامعة أزهر دمنهور بنين وبنات- أزهر بنات الاسكندرية.

- الأحد 20 مارس أزهر طنطا- أزهر تفهنا.

- الإثنين 21 مارس أزهر أسيوط بنين وبنات - أزهر بنات المنيا.

- الثلاثاء 22 مارس الفيوم - بورسعيد- جامعات آخري.

- الأربعاء 23 مارس تخلفات.

- الخميس 24 مارس تخلفات.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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