الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

نسمة عادل وإبراهيم الزياتي في عرض يبهر لجنة حكام «الدوم»

جريدة الدستور

نجح وإبراهيم الزياتي ونسمة عادل، أول متسابقان في فئة التمثيل، في ابهار لجنة التحكيم ببرنامج اكتشاف المواهب "الدوم"، بتقديمهم مشهدًا من مسرحية "الناس اللي في الثالث"، للكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة.

وقال المخرج تامر محسن، إن هذا المستوى الذي قدماه مستوى محترفين، وليس مستوى هواة، مردفًا: "لكن الحرفة زايدة شوية، وكأنهم يقلدوا مشهد تلفزيوني ولا يعبرون عن أنفسهم".

وأيده المايسترو نادر عباسي، بأن العرض احترافي، متمنيًا أن يكون أكثر صدقًا في الأداء.

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