1000 كرتونة مواد غذائية وبطانية للأسر الأولى بالرعاية بسيدى براني (صور)

أنهت جمعية أصول الخيرية، قافلتها الطبية المجانية والمجتمعية لأهالي برانى اليوم، بالتعاون مع محافظة مطروح ومديرية الشئون الصحية والمنطقة الغربية ومديرية التضامن الاجتماعى ومجلس مدينة سيدى براني.

ونظمت القافلة الطبية بتخصصاتها المختلفة أعمالها بمستشفى برانى العسكرى، حيث تم الكشف الطبى على 345 حالة منها كشف الجراحه على عدد 30 حالة، وكشف الاطفال على 130 طفل، و80 حالة بقسم الانف والأذن، و45 حالة بقسم العظام، و60 حالة بقسم الباطنة.

وسيتم التحضير لإجراء عمليات الأنف والأذن بالاسكندرية.

وتم تقديم أدوية مجانيه والاستعانة بكميات أخرى من الأدوية بمستشفي برانى العسكري، بالإضافة إلي توزيع 450 بطانية، و450 شنطة مواد غذائية و50 بطانية، و50 شنطة مواد غذائية لمركز خدمه المواطنين، وكذلك توزيع حلويات للأسر.

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