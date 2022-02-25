ناتو: أهداف روسيا لا تقتصر على أوكرانيا فقط

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي "الناتو"، ينس شتولتنبرج، إن أهداف روسيا "لا تقتصر على أوكرانيا".



وأضاف شتولتنبرج - في كلمة اليوم الجمعة، نقلتها قناة "سكاي نيوز" الإخبارية - أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "يطالب بسحب القوات من الدول التي انضمت إلى الحلف (الناتو) بعد عام 1997، ويستخدم القوة لتحقيق أهدافه".



وحذر المسئول الغربي من أن أوروبا لديها الآن "وضع طبيعي جديد" وأن روسيا وبيلاروسيا "ستخضعان للمساءلة"، مضيفًا: "سنواصل تقديم دعمنا لأوكرانيا وهناك مساعٍ لعدم وقوع صدامات مع الجيش الروسي".



وتابع شتولتنبرج أنه يعبر "عن احترامه للقوات العسكرية الأوكرانية التي أظهرت بسالتها وشجاعتها ومواجهة جيش كبير من روسيا"، واصفًا الهجوم الروسي بأنه "خطأ استراتيجي".



وأكد المسؤول الغربي أن على "روسيا إيقاف هجومها ضد أوكرانيا وأن تسحب قواتها"، مشيرًا إلى أن هو الطريق الأسهل.



واستطرد المسئول قائلًا إن الهجوم ضد أي عدو في "الناتو" سيُعَد هجومًا ضد جميع الأعضاء؛ لذا يجب تفادي "حدوث أزمة"، مشيرًا إلى أن هذا هو السبب لنشر القوات في شرق أوروبا ومن أجل "صيانة السلام".