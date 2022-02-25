الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا تفرض قيودًا على الوصول إلى فيسبوك

فيسبوك
فيسبوك

أعلنت الهيئة الروسية للرقابة على الاتصالات (روس كومنادزور)، اليوم الجمعة، أن النيابة العامة الروسية، بالتوافق مع وزارة الخارجية الروسية، اعتبرت موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" متورطًا في انتهاك حقوق وحريات المواطنين الروس، بسبب تقييد الحسابات الرسمية لأربع وسائل إعلام روسية، مع وضع قيود جزئية أمام الوصول إلى الموقع.


وجاء في بيان الهيئة، حسبما أفادت وكالة أنباء روسية: "في 25 فبراير، قرر مكتب المدعي العام، بالتوافق مع وزارة الخارجية، اعتبار شبكة التواصل الاجتماعية (فيسبوك) متورطة في انتهاك حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وكذلك حقوق وحريات المواطنين الروس".
وأضاف البيان أنه اعتبارًا من اليوم 25 فبراير ستتخذ الهيئة، وفقًا للقانون، إجراءات لوضع قيود جزئية أمام الوصول إلى الموقع.

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وائل لطفي

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