تظاهر آلاف الأوكرانيين وسط فيينا للتنديد بالهجوم الروسى

تظاهر الآلاف من أبناء الجالية الأوكرانية في النمسا، مساء اليوم الجمعة، في وسط العاصمة فيينا؛ للتنديد بالهجوم الروسي على بلادهم.

وطاف المتظاهرون عدة شوارع رئيسية حاملين الإعلام الأوكرانية ولافتات تندد بالهجوم الروسي وتدعو إلى إسقاط الرئيس فلاديمير بوتين، وانتهت المظاهرة أمام كاتدرائية القديس اسطفانوس الشهيرة.

وطالب المتظاهرون - بحسب بيان لجمعية الصداقة النمساوية الأوكرانية المنظمة للمظاهرة - الحكومة النمساوية والمجتمع الدولي بسرعة التدخل لإنقاذ أوكرانيا من ويلات الحرب.

وكانت الجالية الأوكرانية قد نظمت مظاهرة حاشدة أمس أمام مقر السفارة الروسية في فيينا للتنديد بالعملية العسكرية الروسية.