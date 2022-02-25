رئيس مجلس الشيوخ ينعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

نعى المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الكاتب الصحفي الكبير محمود الكردوسي، عضو المجلس ورئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، الذي توفي اليوم بعد صراع مع المرض، مؤكدا أن الفقيد أفنى حياته في خدمة الوطن.

وقال في بيان له: «فقدنا أحد أهم رموز الصحافة الوطنية المخلصة والذي أفنى حياته طيلة 36 عاما في الدفاع عن بلده، واضعا مصلحتها فوق أي اعتبار وأنه كان إعلاميا بارزا ورجلا وطنيا من طراز فريد».

ودعا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه والأسرة الصحفية الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وفاة محمود الكردوسي

وتوفي مساء اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود الكردوسي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الصحفية إلهام زيدان، ابنة شقيقة الكردوسى، في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

محمود الكردوسى من مواليد محافظة سوهاج فى 5 سبتمبر من عام 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسى عمل صحفيًا فى عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة "7 أيام"، مجلة "نص الدنيا" بالأهرام، جريدة "صوت الأمة"، ومجلة "الأهرام العربى"، وأسس مجلة "الفن السابع".

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، بعدما شارك فى تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.

وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" عام 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".

ويشيع جثمان الكاتب الصحفي محمود الكردوسى، غدا السبت، بعد صلاة العصر من مسجد آل رشدان بمدينة نصر والدفن بمقابر الأسرة بطريق العين السخنة.