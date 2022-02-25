الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط عاطل وصديقته قاما بخطف شابين لسرقتهما في الإسكندرية

حبس
حبس

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالإسكندرية، من ضبط  عاطل وصديقته لاتهامهما بخطف شابين يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية بعد استدراجهما إلى إحدى محطات الوقود، بمنطقة الشاطبي دائرة قسم شرطة باب شرقي، وسرقتهما.

تلقى اللواء محمد عبد الوهاب مدير ادارة البحث الجنائي بالإسكندرية إخطارا من وحدة مباحث قسم شرطة باب شرقي، يفيد ورود بلاغًا من "ينج كين"، و"ميشو لينج " يحملان جنسية إحدى الدول الآسيوية مقيمان بالقاهرة ضد شخص انتحل صفة ضابط شرطة، وبرفقته فتاة، كانا يستقلان سيارة بمنطقة الشاطبي، وقاما باختطافهما وسرقتهما.

وبتشكيل فريق بحث جنائي توصلت تحرياته إلى أن وراء ارتكاب الواقعة تشكيل عصابي مكون من عاطل وفتاة تحمل جنسية إحدى الدول الآسيوية تخصصا في ارتكاب وقائع السرقات، ويستخدمان السيارة رقم "س أ ل 262"، حيث تبين قيام الفتاة باستدراج المجني عليهما عبر موقع إباحي، وطلبت منهما الحضور إلى محافظة الإسكندرية.

وأضافت التحريات أن المجني عليهما لدى وصولهما إلى مكان الاتفاق، تفاجئا بشخص يترجل من السيارة، منتحلا صفة ضابط شرطة، وتم خطفهما إلى الطريق الدولي الساحلي، بجوار أحد المطاعم الشهيرة، واستوليا منهما على 4 هواتف محمولة، ومبلغ مالي "عملات أجنبية" تقدر بـ450 ألف جنيه مصري، وفروا هاربين .

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، والسيارة المستخدمة في الواقعة، وتحرر المحضر اللازم، وجارٍى العرض على النيابة العامة لتباشر التحقيق.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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