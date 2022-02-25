مصرع ربة منزل سقطت عليها «حيطة» في 15 مايو

أصدرت النيابة العامة عدة قرارات لكشف غموض مصرع ربة منزل سقطت عليها «حيطة» بدائرة قسم شرطة 15 مايو حيث قررت النيابة التحفظ على كاميرات المراقبة بالمنطقة تمهيدا لتفريغها لفحص الفيديوهات سرعة تحريات المباحث حول الواقعة لكشف غموضها.

كما قررت النيابة انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة، وهل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن وطلبت استدعاء أسرة المتوفاة لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها.

تلقى مأمور قسم شرطة 15 مايو بلاغا بمصرع ربة منزل إثر سقوط حائط عليها، وبالانتقال تبين العثور على جثة سيدة تدعى «صباح ع ع»، 44 عاما، ربة منزل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.