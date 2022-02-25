الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«إحنا عملنا كدا ليه؟».. الرئيس السيسى يوضح سبب إنشاء المحاور (فيديو)

جريدة الدستور

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسى، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال إنشاء محور حسب الله الكفراوى الذى يربط بين جنوب القاهرة منطقة المعادى، بمناطق وأحياء شرق القاهرة والتجمع مرورا بالكبارى الجديدة أعلى الطريق الدائرى ومحور الشهيد، وصولا للقاهرة الجديدة عبر محور المشير محمد فهمى.

وسأل الرئيس المشرف على المشروع عن موعد الانتهاء من المشروع ليرد المشرف: "خلال شهر مارس"، وتابع الرئيس: "هل أنتم شايفين حاجة تانية ممكن تيسر للمنطقة الحركة ممكن نعملها؟".

واستطرد: "إحنا عملنا تعدد وتنوع في وسائل الانتقال بين شرق وغرب القاهرة بشكل مريح جدا بحيث الناس لما تتحرك من وسط القاهرة لشرق القاهرة ميكونش قدامهم محور السويس فقط أو محور المشير طنطاوى، إحنا عملنا محور فريال أشرف ومحور عمر سليمان ومحور حسب الله الكفراوى، أنا بقول عشان الناس تبقى عارفه إحنا عملنا محاور كتير ليه، عشان أوزع حجم وكثافة العربيات الكتيرة قوى اللى كانت القاهرة متستوعبهاش ويكون للناس أكثر من مسار حركة، وإحنا شغالين فى الغرب لعمل شبكة طرق أخرى غرب القاهرة".

وتابع: "آنتم قدامكم 3 شهور كتير ولا قليل؟ إنتم شوفتوا الموضوع ده بيعمل إيه مع الناس ويوفر لهم وقود وبيريحهم".

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وائل لطفي

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