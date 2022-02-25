الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

«البيت المحمدي»: احتفالية دينية بمناسبة الإسراء والمعراج الأحد المقبل

مؤسسة البيت المحمدي
مؤسسة البيت المحمدي

أعلنت مؤسسة البيت المحمدي لدراسات وعلوم التصوف، اليوم الجمعة، تنظيم إحتفالية دينية كبري بمقر المؤسسة بالمقطم، يوم الأحد القادم ، بمناسبة الاحتفال بذكرى معجزة الإسراء والمعراج، وذلك بحضور عدد كبير من العلماء والشيوخ أعضاء مؤسسة البيت المحمدي وشيوخ الأزهر الشريف.

وقالت المؤسسة، إنه سيتم بث الفعاليات عبر الصفحة الرسمية لمؤسسة البيت المحمدي "آون لآين"، حيث يشاهدها الالاف من أعضاء ومحبي البيت المحمدي في جميع أنحاء العالم الإسلامي.

وتابعت في بيان لها اليوم عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي: "يتشرف البيت المحمدي بدعوتكم لحضور الاحتفال بذكرى الإسراء والمعراج بقراءة الجزء الخاص بالإسراء والمعراج من كتاب "الشفا" للعلامة القاضي عياض.


وتقام الاحتفالية، بحضور كلا من: «الدكتور محمد مهنا الأستاذ بجامعة الأزهر، رئيس مجلس أمناء البيت المحمدي، والدكتور إبراهيم الهدهد رئيس جامعة الأزهر السابق، عميد أكاديمية أهل الصفة، والدكتور رفعت فوزي أستاذ الحديث بكلية دار العلوم، والشيخ علي صالح من كبار علماء الأزهر، والشيخ محمد زكي بداري الأمين العام الأسبق لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبدالرحيم البيومي عميد كلية أصول الدين بالزقازيق، والدكتور علاء جانب الأستاذ بكلية اللغة العربية. 


وتنظم الفعاليات يوم الأحد المقبل، عقب صلاة العشاء بمقر البيت المحمدي بالمقطم، وسيتم الاحتفال على الصفحة الرسمية للبيت المحمدي على «فيس بوك».
 

ومن المنتظر أن يتم تقديم  فقرات إنشادية وعلمية وفكرية، حيث اعتادت مؤسسة البيت المحمدي، على تنظيم هذه الإحتفالية بشكل سنوي، وبحضور حشد من مريدي وأتباع الطرق الصوفية. 

البيت المحمدي يعلن تنظيم احتفالية الأحد

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

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