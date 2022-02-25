الإمارات تعلن تخفيف إجراءات مكافحة كورونا مارس المقبل

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في الإمارات، تخفيف الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" اعتبارا من الأول من مارس المقبل، تماشيا مع استراتيجية لتحقيق التعافي المستدام مع المحافظة على صحة وسلامة المجتمع.



وأوضحت الهيئة وفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام) أنه تقرر إلزامية ارتداء الكمامات للمناطق المغلقة وأن تكون اختيارية للمناطق المفتوحة، كما تقرر إلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري (PCR) مرتين بينهما فاصل 48 ساعة على الأقل خلال 5 أيام، وذلك للعاملين في كافة القطاعات بالدولة.



وأكدت الهيئة الاستمرار بالعمل على بروتوكول العزل الصحي للمصابين كما هو معلن عنه سابقاً دون أي تغيير، مشيرة إلى أن لكل إمارة المرونة في تحديد القطاعات والمهن ومدة الحجر للمخالطين والفحوصات حسب القطاعات الحيوية بالدولة مع ضرورة إتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية والتي تشمل التقيد بالتباعد الجسدي، ولبس الكمامات طوال الوقت.



وأقرت الهيئة عودة الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة إلى سابق عهده لما قبل الجائحة، إضافة إلى عودة المصاحف إلى المساجد بعدد محدود وبشرط التعقيم بعد كل صلاة، كما سيتم الإبقاء على مسافة المتر الواحد بين المصلين في المساجد ودور العبادة.



وفيما يخص القادمين إلى الإمارات، أكدت الهيئة ضرورة التأكد من إبراز شهادة تطعيم "كوفيد-19" معتمدة تحتوي على قارئ QR، ولغير المطعمين إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من إصابة "كوفيد-19" خلال شهر واحد من موعد السفر تحتوي على نظام قارئ QR، مشيرة إلى الاستمرار بالعمل بالقرار الصادر سابقا بضرورة إبراز نظام المرور الأخضر على تطبيق الحصن أو بإبراز نتيجة فحص PCR سلبية لا تزيد مدتها عن 96 ساعة لحضور كافة الفعاليات والمعارض والأنشطة، والمناسبات الثقافية، والاجتماعية.



أما فيما يخص القطاعات الاقتصادية والسياحية فقد تقرر إلغاء التباعد الجسدي مع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة.

وأعلنت الهيئة عودة كافة الأنشطة الرياضية لكافة الفئات العمرية مع إلزام الجمهور بإبراز المرور الأخضر أو الفحص المسبق /PCR/ على أن لا يتجاوز 96 ساعة إضافة إلى الالتزام بلبس الكمامات.