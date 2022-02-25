سفارتنا فى بوخارست تناشد المصريين بالحدود الأوكرانية الرومانية التوجه لـ4 نقاط

ناشدت السفارة المصرية ببوخارست، اليوم الجمعة، المواطنين المصريين المتواجدين حاليا على الحدود الأوكرانية الرومانية، سرعة التوجه إلى نقاط الحدود المشتركة وعددها أربع، حيث سيتم إصدار تأشيرات دخول اضطرارية إلى رومانيا، ومن ثم التوجه إلى أقرب محطة قطار أو حافلة نقل عام متجهة إلى العاصمة بوخارست في أقرب وقت ممكن.



وذكرت السفارة المصرية، في تنويه مهم نشرته على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في ضوء التطورات التي تشهدها أوكرانيا، أن تأشيرة الدخول الاضطرارية هي مؤقتة ولمدة 15 يوما فقط يتم خلالها مغادرة البلاد.



كما أرفقت السفارة قائمة بأسماء الفنادق المقترحة وخطوط الطيران المتاحة إلى مصر، موضحة أنه في حالة مواجهة أي صعوبات يتم التواصل على رقم الطوارئ الخاص بالسفارة، وهو: (0040726164978).