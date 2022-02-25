اليونان توافق على طلب إخلاء سفارتها فى أوكرانيا

وافقت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، على طلب سفيرها في أوكرانيا؛ لإخلاء السفارة بكييف وعودة موظفي السفارة إلى أثينا.

وقالت الوزارة - في بيان، أوردته صحيفة "كاثميريني" اليونانية : إن السفير اليوناني لدى أوكرانيا قدم الطلب؛ نظرًا للتدهور السريع للوضع الأمني في العاصمة الأوكرانية، مضيفة أن مغادرة موظفي السفارة وكذلك الرعايا اليونانيين الراغبين في المغادرة ستتم برًا"، مُشيرًا إلى أن القنصليات العامة في ماريوبول وأوديسا سوف تعملان حتى إشعار آخر.

في السياق نفسه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لاستقبال رعاياها من أوكرانيا.

وأكد ميتسوتاكيس - في تصريح اليوم - أن حكومته ستقف إلى جانب رعاياها في أوكرانيا وخاصة القاطنة في مدينة ماريوبول، مشددًا على ضرورة الاستعداد لحدوث اضطراب كبير في سوق الطاقة.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، فجر أمس الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.