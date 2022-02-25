الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

اليونان توافق على طلب إخلاء سفارتها فى أوكرانيا

وزارة الخارجية اليونانية
وزارة الخارجية اليونانية

وافقت وزارة الخارجية اليونانية، اليوم الجمعة، على طلب سفيرها في أوكرانيا؛ لإخلاء السفارة بكييف وعودة موظفي السفارة إلى أثينا.
وقالت الوزارة - في بيان، أوردته صحيفة "كاثميريني" اليونانية : إن السفير اليوناني لدى أوكرانيا قدم الطلب؛ نظرًا للتدهور السريع للوضع الأمني في العاصمة الأوكرانية، مضيفة أن مغادرة موظفي السفارة وكذلك الرعايا اليونانيين الراغبين في المغادرة ستتم برًا"، مُشيرًا إلى أن القنصليات العامة في ماريوبول وأوديسا سوف تعملان حتى إشعار آخر.
في السياق نفسه، أعرب رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، اليوم الجمعة، عن استعداد بلاده لاستقبال رعاياها من أوكرانيا.
وأكد ميتسوتاكيس - في تصريح اليوم - أن حكومته ستقف إلى جانب رعاياها في أوكرانيا وخاصة القاطنة في مدينة ماريوبول، مشددًا على ضرورة الاستعداد لحدوث اضطراب كبير في سوق الطاقة.
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، فجر أمس الخميس، شن موسكو عملية عسكرية ضد أهداف في أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

استمرار الطقس المتقلب وهطول الأمطار على عروس البحر المتوسط

«على حد السكين».. كيف تتعامل إسرائيل مع الحرب فى أوكرانيا؟

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

محمد الباز ناعيًا محمود الكردوسى: «كان يمسك على جمر الوطن»

«إحنا عملنا كدا ليه؟».. الرئيس السيسى يوضح سبب إنشاء المحاور (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا