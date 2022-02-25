الجمعة 25 فبراير 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الباز عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا: القرن الـ 21 يُصر أن يدهشنا

جريدة الدستور

علق الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، على الحرب بين روسيا وأوكرانيا، قائلا: "القرن الـ 21 مُصر أن يدهشنا، والأجيال اللى تفتح عقولها مع القرن الـ 21 عاشوا كل شيء، والمنطقة كلها متشقلبة ثورات ومظاهرات وأنظمة بتتغير، وجماعات بتقع زي الإخوان".

وأضاف “الباز”، خلال برنامجه "آخر النهار" المُذاع على قناة "النهار"، أن ما يحدث الآن بين روسيا وأوكرانيا "بروفة" لحرب قد تبدو أنها ستكون عالمية، مشيرا إلى أن هناك دول تدعم موقف روسيا، وترى أنها تدافع عن أمنها القومي، وهناك دول أخرى ترى أن ما تفعله روسيا هو اعتداء صارخ على السيادة الأوكرانية.

 

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