تفاصيل مقتل ربة منزل على يد زوج ابنتها في الجيزة

قررت النيابة العامة بمنشأة القناطر في الجيزة حبس المتهم بقتل «حماته» داخل منزلها 4 أيام على ذمة التحقيقات بسبب وجود مشاكل زوجية.

بداية الواقعة كشفت عندما عثرت الأجهزة الأمنية على جثة سيدة مسنة مقتولة داخل منزلها بدائرة قسم منشأة القناطر وبالانتقال والفحص تبين أنها في نهاية العقد السادس من عمرها.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء جريمة القتل زوج ابنتها انتقاما منها بسبب تحريضها لابنتها على الطلاق وإقامة دعوى خلع ضده.

وتمكنت أجهزة الأمن في الجيزة عقب تقنين الإجراءات من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بفعلته بدعوى خلاف بينه وبين المجني عليها بحجة أنها كانت تحرض ابنتها على ترك المنزل وتفتعل المشاكل لتوقع بينه وبين زوجته.

وكان ابن المجني عليها تقدم ببلاغ اتهم فيه الزوج بقتل والدته بعد أن شاهده يتسلل تاركاً المنزل بعد أن أتم جريمته، وعندما حاول استيقافه تعدى المتهم عليه بالضرب وهرب ليتفاجأ الأخير عندما صعد لغرفة والدته أن المتهم قام بقتلها خنقاً أثناء نومها.