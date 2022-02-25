الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

سياسي

وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى

الكاتب الصحفي محمود
الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

توفي مساء اليوم الجمعة، الكاتب الصحفي وعضو مجلس الشيوخ محمود الكردوسي، بعد معاناة طويلة مع المرض.

جاء ذلك وفق ما أعلنته الصحفية إلهام زيدان، ابنة شقيقة الكردوسى، في تدوينة عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

محمود الكردوسى من مواليد محافظة سوهاج فى 5 سبتمبر من عام 1961، وهو كاتب وأديب ومحلل سياسى عمل صحفيًا فى عدد من الجرائد والمجلات منها مجلة "7 أيام"، مجلة "نص الدنيا" بالأهرام، جريدة "صوت الأمة"، ومجلة "الأهرام العربى"، وأسس مجلة "الفن السابع".

وشغل منصب رئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، بعدما شارك فى تأسيسها وعمل مدير تحرير بها منذ 2012 وحتى نهاية 2015.

وصدر له كتاب "مرة واحد صعيدى" عام 1996، ومن أهم رواياته "ذائقة الموت" وكتاب سيرة بعنوان "ورق دشت".

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

استمرار الطقس المتقلب وهطول الأمطار على عروس البحر المتوسط

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

«المتحدة» تنعى الكاتب الصحفي محمود الكردوسي

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا