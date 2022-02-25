ضبط صاحب مجزر بحوزته 195 كيلو دواجن فاسدة فى القاهرة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على صاحب مجزر بحوزته 195 كيلو دواجن فاسدة قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجرائم التموينية بشتى صورها لاسيما جرائم الغش التجارى، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط صاحب مجزر وذلك لإدارته المكان بدون ترخيص، وحيازته كميات من الدواجن واللحوم مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية غاشًا بذلك جمهور المستهلكين بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المجزر المشار إليه على (195 كيلو "دواجن – كبد وقوانص " وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها).

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.