الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

انتداب المعمل الجنائي لفحص حريق محل لبيع قطع غيار السيارات بشبرا الخيمة

حريق
حريق

يفحص خبراء المعمل الجنائي موقع الحريق الذي شب في محل لبيع قطع غيار السيارات، في منطقة طلعة كوبري عرابي بحي غرب شبرا الخيمة دائرة قسم أول شبرا الخيمة.

تلقى العميد هيثم شحاتة، مدير الحماية المدنية في القليوبية، إخطارا بوقوع حريق في محل قطع غيار سيارات بمنطقة طلعة كوبري عرابي بدائرة قسم أول شبرا الخيمة، وجرى إخطار اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية.

وانتقلت سيارات الإطفاء وأجهزة الأمن وتم السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المحال المجاورة، وقضت النيران على محتويات من المحل. 

ورجحت الأجهزة الأمنية، أن سبب الحريق ماس كهربائي، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المختصة التحقيق، وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة سبب الحريق وتقدير التلفيات والخسائر.

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وائل لطفي

النخبة والناس

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