«التضامن» تنقذ مسنة من برد الشتاء في شوارع طنطا

نجح فريق التدخل السريع التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية، اليوم الجمعة، من إنقاذ مسنة من برد الشتاء بعد موافقتها على الذهاب مع رئيس فريق التدخل السريع إلى إحدى دور الرعاية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى وتحت رعاية الدكتور طارق راشد رحمى محافظ الغربية.

حيث ورد بلاغ اليوم للدكتور خالد ابو المجد رئيس فريق التدخل السريع بمديرية التضامن الاجتماعى بمحافظة الغربية بوجود مواطنه بشارع 25 بمنطقة الجلاء بمدينة طنطا بدون مأوى.

وأضاف رئيس فريق التدخل السريع أنه تم الاتصال من قبل رئيس فريق التدخل السريع بوكيلة وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية وأبلغها عن وجود سيده فى الستينات بدون مأوى وترغب بتوفير مكان لها فى احدى دور الرعاية مشيرا إلى أن السيدة تدعى شهد وهى من مدينة المنصورة وأن شقيقتها أحضرتها من المنصورة وتركتها.

وكشف فريق التدخل السريع الدكتور خالد ابو المجد أن الحالة تعانى من مرض الزهايمر وترغب فى إيداعها دار مسنين، مشيرا أنه تم الاتصال بالسيد ايمان بسيونى مديرة مؤسسة المسنين والعجزة وشرح الحالة لها والتى أفادت بوجود مكان وتم اصطحاب السيدة الى دار المسنين والعجزة بعد عمل كشف بالكاشف الحرارى ونسبة الاكسجين بالدم وتم ايداعها بغرفة العزل بالمؤسسة الفترة الاحترازية.