تونس تدعو الأطراف المعنية بتسوية الأزمة الأوكرانية بالطرق السلمية

أعلنت تونس، عن أنها تتابع التطور السريع للأحداث في أوكرانيا وارتفاع حدة التوتر في المنطقة، داعية جميع الأطراف المعنية إلى العمل على تسوية أي نزاع بالطرق السلمية.

وذكرت وزارة الخارجية التونسية - في بيان اليوم الجمعة - أن تونس من منطلق مواقفها الثابتة بضرورة تغليب منطق الحوار كأفضل السبل لفض النزاعات بين الدول، تهيب المجموعة الدولية لبذل قصارى الجهد لتشجيع جميع الأطراف على المفاوضات والدفع نحو التوصل إلى تسوية عاجلة لهذه الأزمة بما يمكن من حفظ أرواح المدنيين الأبرياء واستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة.