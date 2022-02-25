الجمعة 25 فبراير 2022
el captain studio dostor aman
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

أمن كفرالشيخ يشن حملة أمنية موسعة لمواجهة الخارجين عن القانون

حملة أمنية
حملة أمنية

شن ضباط مديرية أمن كفرالشيخ، حملة أمنية موسّعة لمواجهة الخارجين عن القانون والمسجلين خطر من مروجي وحائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة والمواد المخدرة، بمراكز ومدن المحافظة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمراكز وأقسام الشرطة، وقوات من الشرطة النظامية المرافقة لهم، من ضبط عدد من المتهمين من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بحوزتهم قطعتا سلاح ناريان عبارة عن «فردين خرطوش»، ومواد مخدرة عبارة عن 950جرام حشيش، 860 جرام بانجو، 140 جرام هيروين، وذلك خلال حملة شنتها ضباط البحث الجنائي علي مستوي المحافظة.

كما ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

كما أثمرت جهود رجال مباحث التموين، بقيادة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، في ضبط 28 قضية تموينية متنوعة عبارة عن «عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص» وغيرها من المخالفات المتنوعة.

وحرر رجال مباحث المرور 1260 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 560 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية مستأنفة.

رئيس التحرير

وائل لطفي

النخبة والناس

الأكثر قراءة

بوتين يدعو الجيش الأوكرانى إلى الاستيلاء على السلطة

استمرار الطقس المتقلب وهطول الأمطار على عروس البحر المتوسط

روسيا: لم نقصف كييف.. والدفاع الجوى الأوكرانى أسقط طائرة بالخطأ

وفاة الكاتب الصحفى محمود الكردوسى

«الأرصاد» تكشف موعد تحسن الطقس ودرجات الحرارة حتى الأربعاء المقبل

«وول ستريت»: رئيس استخبارات ألمانيا عَلِق في أوكرانيا بعد الغزو الروسي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

صفاء النجار

طبق فوتشينى ساخن لضحايا الحرب

سارة شريف

الرسالة والمُسيرة

سمر عادل

بعد بدء مرحلة جديدة فى الصراع الروسى الأوكرانى.. ماذا سيكون حال الاقتصاد؟

ماجد حبته

كل شىء هادئ فى كازاخستان

د. داليا مجدي عبدالغني

غُول الميتافيرس

محمد عبدالعزيز

ما أحلى شبابك يا بلادى

مؤمن المحمدي

إعجاز دمنهورى

حسين دعسة

شهوة الذئب الروسى تلوث قائمة الطعام الغربى

صور

أعمال تطوير وتوسعة محور 26 يوليو

جلسة «الإعلام الرياضي» في «الأعلى للإعلام»

صور من أول أيام الدراسة بـ«الترم الثاني»

محطة تل أبيب

المزيد

أوكرانيا تطلب وساطة إسرائيل لوقف الحرب مع روسيا

مسيرة فى حى «الشيخ جراح» بالقدس تضامنًا مع سكانه ضد الاحتلال

الكنيست الإسرائيلى يبحث الاستعدادات لاستيعاب المهاجرين من أوكرانيا