أمن كفرالشيخ يشن حملة أمنية موسعة لمواجهة الخارجين عن القانون

شن ضباط مديرية أمن كفرالشيخ، حملة أمنية موسّعة لمواجهة الخارجين عن القانون والمسجلين خطر من مروجي وحائزي الأسلحة النارية والذخيرة غير المرخصة والمواد المخدرة، بمراكز ومدن المحافظة.

تلقى اللواء أشرف صلاح، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، إخطارًا من اللواء خالد محمدي، مدير إدارة البحث الجنائي، يفيد بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمراكز وأقسام الشرطة، وقوات من الشرطة النظامية المرافقة لهم، من ضبط عدد من المتهمين من حائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، بحوزتهم قطعتا سلاح ناريان عبارة عن «فردين خرطوش»، ومواد مخدرة عبارة عن 950جرام حشيش، 860 جرام بانجو، 140 جرام هيروين، وذلك خلال حملة شنتها ضباط البحث الجنائي علي مستوي المحافظة.

كما ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين مبالغ مالية من حصيلة الاتجار، وهواتف محمولة للتواصل مع عملائهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههم، وتولت النيابات المختصة التحقيق.

كما أثمرت جهود رجال مباحث التموين، بقيادة العقيد محمد دومة، رئيس مباحث التموين بالمحافظة، في ضبط 28 قضية تموينية متنوعة عبارة عن «عدم الإعلان عن أسعار غذائية وغير غذائية، وعدم حمل شهادة صحية، لمزاولة نشاط تجاري بدون ترخيص» وغيرها من المخالفات المتنوعة.

وحرر رجال مباحث المرور 1260 مخالفة مرورية متنوعة، وضبط 15دراجة بخارية، كما تمكنت حملة تنفيذ الأحكام من تنفيذ 560 حكما قضائيا متنوعا ما بين حكم حبس جزئي، وحبس مستأنف، وغرامات جزئية مستأنفة.