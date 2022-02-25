الجمعة 25 فبراير 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

روسيا: تعليق عضويتنا فى مجلس أوروبا يعرض المنظمة لخطر التقويض

ألكسندر جروشكو
ألكسندر جروشكو

هاجمت وزارة الخارجية الروسية، قرار تعليق عضوية روسيا في مجلس أوروبا، واصفة إياه بأنه أمر مدفوع بـ"ثوران العقوبات"، وأنه يعرض المنظمة لخطر التقويض.
وقال نائب وزير الخارجية الروسي، ألكسندر جروشكو - في تصريح لوكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية - "إنهم في ثوران عقوباتهم مستعدون لتقويض أقدم منظمة أوروبية مشتركة"، على حد تعبيره.
وعلق مجلس أوروبا، عضوية روسيا في الهيئة، وتضمن التعليق أيضًا عضوية الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وذلك على خلفية عمليتها العسكرية في أوكرانيا.

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