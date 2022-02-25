الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الأمم المتحدة: أكثر من 50 ألف لاجئ أوكراني فرّوا من بلادهم خلال 48 ساعة

فيليبو جراندي
فيليبو جراندي

أكد المفوض الأعلى للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، فيليبو جراندي، اليوم الجمعة، أن أكثر من 50 ألف لاجئ أوكراني فرّوا من بلادهم خلال أقل من 48 ساعة بسبب العمليات العسكرية الروسية.


وكتب جراندي، على حسابه بمنصة "تويتر": "فرّ أكثر من 50 ألف لاجئ أوكراني من بلدهم خلال أقل من 48 ساعة - معظمهم إلى بولندا ومولدوفا - وكثيرون آخرون يتحركون صوب حدودها".


كان حرس الحدود الأوكراني قد أعلن، في وقت سابق، حظر سفر جميع المواطنين الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عامًا من مغادرة البلاد، وذلك بعد تطبيق الأحكام العرفية.

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