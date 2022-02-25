العراق: مداهمة وكر لداعش وضبط أعتدة ومتفجرات في ديالي

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، اليوم الجمعة، مداهمة وكر لتنظيم "داعش" الإرهابي، وضبط أعتدة ومتفجرات في محافظة ديالى.



وقالت الخلية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن معلومات دقيقة لقسم الاستخبارات العسكرية في قيادة عمليات ديالى، أكدت وجود وكر لعناصر "داعش" الإرهابية في منطقة حقول المرادية بمحافظة ديالى، يُستخدم منطلقًا لتنفيذ العمليات الإرهابية، مشيرة إلى أنه تم الوصول إلى الوكر بعد معالجة العبوات الموضوعة في الطرق المؤدية إليه، وضبط سلاح رشاش عيار 14،5 ملم، و11عبوة على شكل جلكانات مختلفة السعات معبأة بمادة السيفور، و7 مساطر تفجير، و6 عبوات ناسفة محلية الصنع، بالإضافة إلى 4 صواريخ قاذقة، وصاروخي SPg9، وصاروخ نمساوي.



وأوضحت أن فرق الجهد الهندسي المرافقة قامت برفع المواد وتفجيرها تحت السيطرة موقعيًا.