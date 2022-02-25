أوكرانيا تدعو الولايات المتحدة لحظر روسيا من نظام «سويفت» المالى الدولى

دعا وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، اليوم الجمعة، نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن؛ لحث القادة الأوروبيين على حظر روسيا من نظام "جمعية الاتصالات المالية العالمية بين البنوك- SWIFT" والتي تربط مالياً آلاف المؤسسات حول العالم.



وذكرت قناة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، اليوم، أن ذلك جاء خلال مكالمة هاتفية بين كوليبا ووزير الخارجية الأمريكي، حيث طلب الوزير الأوكراني توظيف كل النفوذ الأمريكي على بعض الدول الأوروبية "المترددة"، حسب وصفه، من أجل حظر روسيا من نظام سويفت الدولي.



وتأتي هذه الدعوة بعدما فرضت الولايات المتحدة عقوبات واسعة على روسيا؛ إثر قيامها بشن عملية عسكرية واسعة في أوكرانيا.