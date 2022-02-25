المغرب: أكثر من 34 ألف شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح ضد كورونا

خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة المغربية أن 34 ألفًا و783 شخصًا تلقوا الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا، خلال 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي المتلقين للجرعة الثالثة 5 ملايين و689 ألفًا و281 شخصًا.



وأوضحت الوزارة - في بيان اليوم الجمعة - أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح 24 مليونًا و744 ألفًا و247 شخصًا حتى اليوم، فيما تلقى 23 مليونًا و193 ألفًا و647 شخصًا الجرعة الثانية.



يذكر أن المغرب قد تسلم أكثر من67 مليون جرعة من اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس "كورونا".