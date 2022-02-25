الجمعة 25 فبراير 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الجزائر ولبنان يوقعان غدا اتفاقيتين حول تسليم المجرمين والتعاون القضائي

عبدالرشيد طبي
عبدالرشيد طبي

توقع الجزائر ولبنان غدا السبت بالعاصمة اللبنانية بيروت، اتفاقيتين قضائيتين تتعلقان بتسليم المجرمين والتعاون القضائي.
وأوضحت وزارة العدل الجزائرية، في بيان اليوم أن وزير العدل الجزائري، عبدالرشيد طبي، ونظيره اللبناني هنري الخوري، سيقومان، غدا بالتوقيع على اتفاقيتين قضائيتين تتعلق الأولى بالتعاون القضائي في المجال العقابي، بينما تتعلق الثانية بتسليم المجرمين.
وبحسب البيان، سوف يسبق هذا التوقيع محادثات تجمع بين الطرفين حول "سبل تفعيل التعاون بين البلدين".
ويتواجد وزير العدل الجزائري ببيروت في إطار مشاركته، غدا في حفل تكريم الفائزين الثلاثة بالجائزة العربية لأفضل أطروحة دكتوراه في العلوم القانونية والقضائية، التي تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس وزراء العدل العرب بتاريخ 21 نوفمبر 2019.

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